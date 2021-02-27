Кошкина снялась в пальто на голое тело 

Актриса Яна Кошкина опубликовала в инстаграме свою фотографию в пальто на голое тело.

Сегодня она разместила два снимка, отличающихся лишь тем, что один из них цветной, а другой — черно-белый. Их сделала фотограф Нелля Мартиросова. На обоих актриса запечатлена на фоне окна в светлом пальто, спущенном с одного плеча. На снимках не видно, чтобы на ней было надето что-то еще.

В подписи Кошкина предложила читателям выбрать между первой и второй фотографией. Большинство предпочли цветной снимок. Некоторые назвали оба срамотой, один назвал глаза и взгляд Кошкиной на этих фото незабываемыми.