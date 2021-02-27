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Москва

Кошкина снялась в пальто на голое тело 

Елена Прошина 1 час назад
Кошкина снялась в пальто на голое тело
Фото: РИА Новости
Актриса Яна Кошкина опубликовала в инстаграме свою фотографию в пальто на голое тело.
Сегодня она разместила два снимка, отличающихся лишь тем, что один из них цветной, а другой — черно-белый. Их сделала фотограф Нелля Мартиросова. На обоих актриса запечатлена на фоне окна в светлом пальто, спущенном с одного плеча. На снимках не видно, чтобы на ней было надето что-то еще.
В подписи Кошкина предложила читателям выбрать между первой и второй фотографией. Большинство предпочли цветной снимок. Некоторые назвали оба срамотой, один назвал глаза и взгляд Кошкиной на этих фото незабываемыми.
В декабре, как сообщал «Рамблер», актриса Настасья Самбурская опубликовала в своем инстаграме селфи, на котором стоящая за ее спиной Кошкина держит ее за грудь. В подписи она назвала его интимным снимком, который был слит в интернет. В комментариях Кошкина написала, что теперь все узнают о ее сексуальной ориентации.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Яна Кошкина , Настасья Самбурская
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