Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Апина рассказала о тяжелой болезни Моисеева 

Елена Прошина 30 минут назад
Апина рассказала о тяжелой болезни Моисеева
Фото: РИА Новости
Певица Алена Апина заявила, что ее коллега и крестный ее дочери Борис Моисеев тяжело болеет и с трудом разговаривает. Об этом она рассказала в программе «Судьба человека», выпуск опубликован на YouTube.

«Очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он дарил всем нам столько радости», — сказала певица.

Апина призналась, что не знает, что происходит у Моисеева в душе.

«Чтобы с ним поговорить, надо быть очень долго рядом. Он тяжело разговаривает, сложно понять мысли, которые он хочет выразить», — рассказала она.

Как писал «Рамблер», в 2010 году Моисеев перенес первый инсульт. После этого он смог восстановиться и вернулся на сцену, но в 2015-м произошел второй инсульт. Сейчас певец старается избегать нагрузок.
Певец рассказывал, что отказался от алкоголя, регулярно посещает врачей и принимает назначенные лекарства. У него также были проблемы с уровнем сахара в крови, но после года под наблюдением медиков здоровье восстановилось.
Весной прошлого года Моисеев опроверг слухи о своей болезни, появившиеся в СМИ. Он заявил, что новости о его здоровье публикуют раз в два-три месяца, когда «не хватает хайпа».
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Алена Апина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
01:25
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
Происшествия Криминал
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
00:12
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
Общество
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
00:13
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
00:43
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
Происшествия
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
01:18
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
Происшествия
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
00:55
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение