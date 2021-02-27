Апина рассказала о тяжелой болезни Моисеева 

«Очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он дарил всем нам столько радости», — сказала певица.

Апина призналась, что не знает, что происходит у Моисеева в душе.

«Чтобы с ним поговорить, надо быть очень долго рядом. Он тяжело разговаривает, сложно понять мысли, которые он хочет выразить», — рассказала она.

Как писал «Рамблер», в 2010 году Моисеев перенес первый инсульт. После этого он смог восстановиться и вернулся на сцену, но в 2015-м произошел второй инсульт. Сейчас певец старается избегать нагрузок.

Певец рассказывал, что отказался от алкоголя, регулярно посещает врачей и принимает назначенные лекарства. У него также были проблемы с уровнем сахара в крови, но после года под наблюдением медиков здоровье восстановилось.

Весной прошлого года Моисеев опроверг слухи о своей болезни, появившиеся в СМИ. Он заявил, что новости о его здоровье публикуют раз в два-три месяца, когда «не хватает хайпа».