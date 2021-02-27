Алибасов променял Федосееву-Шукшину на врача-реабилитолога 

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Как писал «Рамблер», 14 февраля Алибасов попал в калининградскую больницу с открытым переломом ноги и перенес операцию.

Позже он рассказал, что оперировали его приятели его сына, Бари Алибасова-младшего.

«Мой сыночек, спасибо тебе за твоих друзей, которые просто великолепно провели мне операцию на ноге, изящно и тонко», — отметил он.

Продюсер рассказал, что нога после операции даже не болит.

«Сынок, я тебя полюбил еще больше, чем раньше. А еще я полюбил девушку, которую ты под меня подложил», — заявил он.

Алибасов-младший рассказал «СтарХиту», что речь идет о медике, которая помогает продюсеру восстановиться.

«Папа выздоравливает и мечтает больше не думать о Шукшиной. Теперь влюбился в реабилитолога, а она замужем», — отметил он.

Сам 73-летний Алибасов развелся с 82-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной в декабре прошлого года.