Как и сколько зарабатывают актёры в России 

Волкова подчеркнула, что у российских актёров есть три способа заработать: играя в театре, участвуя в съёмках кино и сериалов, подписывая рекламные контракты. Гонорары напрямую зависят от опыта и узнаваемости артиста.

Зарплата актёра в государственном театре обычно составляет 25-30 тысяч рублей. При этом подрабатывать на стороне в этом случае практически невозможно, поскольку работа в театре занимает даже свободное время. Пандемия продемонстрировала преимущество такого вида занятости, потому что летом актерам, находившимся на самоизоляции, продолжали платить зарплату. Если артист задействован в антрепризе, то ему начисляют деньги за каждый спектакль, но ЗП он не получает. Так выход на сцену малоузнаваемому актеру приносит 5-12 тысяч рублей, узнаваемому — 25-50 тысяч рублей.

В кино и сериалах, отметила Волкова, оплачивается каждая съёмочная смена, которая обычно длится 12-14 часов. Бывает и дольше, но актеры «особо не ноют», поскольку «конкуренция в кино страшная», чем успешно пользуются продюсеры, добавила звезда «Ворониных».

«Начинающий актер за день получит 3-7 тыс., узнаваемый (у которого за плечами 2-3 роли второго плана) — 15-25 тыс. и выше, медийный 50-100 тыс.руб, мега-звезда ~150-250 тыс.», — написала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Рекламу актеры не очень жалуют, но зато она хорошо оплачивается. Прибыль приносят права, которые артист передает рекламодателю, чтобы тот мог использовать ролик с его участием в оговоренный срок. В этом случае даже неузнаваемый актёр может легко заработать 35-50 тысяч. У звёзд совершенно другие суммы, резюмировала Волкова.