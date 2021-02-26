Стало известно о миллионных заработках Лободы и Билана 

Кристина Асмус получает в Театре имени Ермоловой 22 тысячи рублей в месяц, а зарплаты в «Ленкоме» стартуют от 50 тысяч рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда»

Заслуженным и народным артистам в театрах положены надбавки. Так, в Театре сатиры народные артисты могут зарабатывать по 300 тысяч рублей в месяц.