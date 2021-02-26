Стало известно о миллионных заработках Лободы и Билана 

Кристина Асмус получает в Театре имени Ермоловой 22 тысячи рублей в месяц, а зарплаты в «Ленкоме» стартуют от 50 тысяч рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Заслуженным и народным артистам в театрах положены надбавки. Так, в Театре сатиры народные артисты могут зарабатывать по 300 тысяч рублей в месяц.
Актер Александр Домогаров в качестве приглашенного артиста получает по 100 тысяч рублей за выход на сцену.
В кино и на телевидении заработки артистов гораздо выше. Актеры второго эшелона получают в среднем по 60 — 100 тысяч рублей за съемочный день. Востребованные актеры, такие как Александр Петров, Павел Деревянко, Никита Ефремов, Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Мария Миронова, Светлана Ходченкова и другие зарабатывают от 150 до 300 тысяч за смену.
Гонорары звезд эстрады гораздо выше, чем у актеров. Так, звезды шоу-бизнеса Полина Гагарина, Светлана Лобода, Дмитрий Билан, Сергей Лазарев получают за часовое выступление на частных мероприятиях от 4 до 6 млн рублей. Молодые звезды, такие как Niletto и Ольга Бузова, стоят дешевле — около полутора миллионов рублей.
Как сообщал «Рамблер», накануне заработки артистов рассекретила звезда «Ворониных» Екатерина Волкова.