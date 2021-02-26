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Москва

Ольга Бузова без фильтров выглядит намного старше 

Моя Москва.онлайн 2 часа назад
В сети появилось фото Ольги Бузовой без фильтров
Фото: РИА Новости
Популярная телеведущая Ольга Бузова вновь удивила аудиторию. На этот раз фанаты увидели не совсем сияющую звезду, что натолкнуло неравнодушных подписчиков критически высказаться о ней.
Снимки, на которых Бузова получилась не лучшим образом, были сделаны во время съемок шоу «Бородина против Бузовой». Одна из фанаток знаменитости попросила сделать совместное фото, однако телеведущая не располагала большим количеством времени для поиска «нужного» ракурса. На просьбу девушки переснять кадр певица ответила отказом, поэтому у фанатки осталось только несколько снимков, на которых Бузова выглядит старше своих лет.

«Без фильтра на все 50 тянет», «Да старая уже с морщинами, скоро фильтры не помогут, жаль что мозги не профильтруешь», — критически высказались подписчицы в комментариях паблика, где были выложены фотографии Бузовой.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей.

«Нормально выглядит, просто плохой ракурс», — написала одна из фанаток.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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