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Экс-жена Аршавина впала в кому в реанимации 

Вероника Полынина 38 минут назад
Экс-жена Аршавина впала в кому в реанимации
Фото: Instagram
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина четыре дня находилась в коме. Об этом рассказала в Instagram ее мать Наталия Сарычева.
Последний раз Алиса Аршавина появлялась в соцсетях 14 февраля. Оказалось, что все это время она находилась в больнице между жизнью и смертью.

«Ты вернулась к нам…, моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит будешь жить!» — написала она.

В комментарии к публикации Казьмина пообещала больше не оставлять маму и детей и «только выздоравливать».
Как писал «Рамблер», ранее Алиса Казьмина рассказала, что страдает аутоимунным некрозом, который разрушил «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Она сообщила, что перенесла две операции, после которых наступила ремиссия, однако она вынуждена начинать каждое утро с уколов.
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На днях Алиса сообщила подписчикам, что нашла хорошего доктора, который намерен вылечить ее. «Он единственный, кто уверенно сказал: „Все сделаем, наберитесь терпения“, — отметила она.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Алена Апина , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Алиса Аршавина , Мурат Насыров
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