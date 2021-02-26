Экс-жена Аршавина впала в кому в реанимации 

Последний раз Алиса Аршавина появлялась в соцсетях 14 февраля. Оказалось, что все это время она находилась в больнице между жизнью и смертью.

«Ты вернулась к нам…, моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит будешь жить!» — написала она.

В комментарии к публикации Казьмина пообещала больше не оставлять маму и детей и «только выздоравливать».

Как писал «Рамблер», ранее Алиса Казьмина рассказала, что страдает аутоимунным некрозом, который разрушил «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Она сообщила, что перенесла две операции, после которых наступила ремиссия, однако она вынуждена начинать каждое утро с уколов.

На днях Алиса сообщила подписчикам, что нашла хорошего доктора, который намерен вылечить ее. «Он единственный, кто уверенно сказал: „Все сделаем, наберитесь терпения“, — отметила она.