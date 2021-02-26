Бывшая жена Аршавина впала в кому в реанимации 

После развода с известным футболистом Алиса Казьмина угодила в водоворот неприятностей. Да и как еще можно назвать ситуацию, когда бывший муж выгоняет бывшую благоверную из дома вместе с их общей дочерью и наследниками Алисы от предыдущих отношений? Однако, как показала жизнь, разборки с Аршавиным стали лишь началом череды трагических событий в жизни Казьминой.

Несколько месяцев назад журналистка призналась, что страдает аутоиммунным заболеванием, которое не только подкосило ее некогда крепкое здоровье, но и негативным образом отразилось на внешности. Злополучный некроз «лобной пазухи, клиновидной, решетчатой» стал причиной двух серьезных операций и существенно подорвал боевой дух светской львицы. А не так давно ситуация повторилась, Казьмина снова угодила в реанимацию, где врачи на протяжении четырех дней боролись за жизнь находящейся в коме пациентки.

Подписчики Алисы еще пару недель назад обратили внимание на факт ее отсутствия в соцсетях. Увы, но страшные догадки фолловеров подтвердила мама тяжелобольной журналистки Наталия Сарычева. Женщина разместила в личном микроблоге старую фотографию дочери и сообщила о недавнем ухудшении ее состояния.

«Ты вернулась к нам…, моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит будешь жить!» — написала мать Алисы.

Напомним, что в борьбе с коварным недугом Казьмину поддерживает бывший муж Алексей, от которого женщина в свое время ушла к скандальному футболисту. Что же касается Аршавина, то он по традиции (ранее он на протяжении нескольких лет игнорировал троих детей от Барановской) отказывается общаться не только с экс-супругой, но и их маленькой наследницей Есенией.