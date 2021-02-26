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Впервые: Дава прокомментировал обвинения в избиении Ольги Бузовой 

Peopletalk 2 часа назад
Дава опроверг избиение Бузовой
Фото: Instagram
В середине января Ольга Бузова объявила о том, что они с Давой расстались. После телеведущая опубликовала несколько эмоциональных Stories, в которых намекнула на измены и насилие со стороны экс-возлюбленного.
Манукян долгое время никак не комментировал обвинения со стороны Бузовой. Теперь же артист нарушил молчание и в прямом эфире Instagram расставил все точки над «i». Блогер признался, что события последних месяцев заставили его разочароваться в любви. На вопрос, поднимал ли он руку на Ольгу, Манукян ответил так: «Неужели остались еще те, кто в это верит?».
Отметим, что певица после разрыва на эмоциях пообещала предоставить доказательства побоев и измен экс-возлюбленного, но так этого и не сделала. Напротив, на прошлой неделе звезда поддержала Даву в шоу «Танцы со звездами», призвав голосовать за него, а также призналась, что все еще испытывает теплые чувства к артисту.
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