Дава опроверг избиение Бузовой

В середине января Ольга Бузова объявила о том, что они с Давой расстались. После телеведущая опубликовала несколько эмоциональных Stories, в которых намекнула на измены и насилие со стороны экс-возлюбленного.

Манукян долгое время никак не комментировал обвинения со стороны Бузовой. Теперь же артист нарушил молчание и в прямом эфире Instagram расставил все точки над «i». Блогер признался, что события последних месяцев заставили его разочароваться в любви. На вопрос, поднимал ли он руку на Ольгу, Манукян ответил так: «Неужели остались еще те, кто в это верит?».

Отметим, что певица после разрыва на эмоциях пообещала предоставить доказательства побоев и измен экс-возлюбленного, но так этого и не сделала. Напротив, на прошлой неделе звезда поддержала Даву в шоу «Танцы со звездами», призвав голосовать за него, а также призналась, что все еще испытывает теплые чувства к артисту.