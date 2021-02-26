Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Племяннику Пугачевой пришлось съехать с подаренной ею квартиры — СМИ 

Украина.ру и ещё 1 2 часа назад
Племяннику Пугачевой пришлось съехать с подаренной ею квартиры
Фото: РИА Новости
Племянник певицы Аллы Пугачевой Влад вместе с женой и ребенком покинул жилье, подаренное ему звездной тетей. Однако новые апартаменты, куда семья переехала, оказались лучше и дороже. Об этом 26 февраля написал «Московский комсомолец».
Ранее родственник Пугачевой жил в районе станции метро «Сокол» в Москве, квартиру там ему подарила примадонна. Но недалеко от многоквартирного дома звездного племянника началась стройка, где, как оказалось, была нарушена технология.
Ошибки строителей привели к тому, что многоэтажка покрылась трещинами и стала опасна для жизни, в итоге семью переселили в другое жилье.
Известно, что сейчас звездный родственник с женой и ребенком проживает в более презентабельной квартире в 80 квадратных метров в дорогом районе Ходынского поля. Стоимость квартиры там оценивается примерно в 40 миллионов рублей.
По данным СМИ сейчас певица и ее племянник не контактируют из-за давнего конфликта.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
Последние новости
Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии
Комментарии
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Московский комсомолец , Израиль , Казань , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголые чиновницы поздравили коллег зажигательным танцем
00:12
Полуголые чиновницы поздравили коллег зажигательным танцем
Общество
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
00:13
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
Происшествия
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
01:25
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
Происшествия Криминал
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
00:43
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
Происшествия
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
Музыкант «Машины времени» рассказал полицейскому об избиении
00:42
Музыкант «Машины времени» рассказал полицейскому об избиении
Происшествия Криминал
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
01:18
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение