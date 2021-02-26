Племяннику Пугачевой пришлось съехать с подаренной ею квартиры

Племянник певицы Аллы Пугачевой Влад вместе с женой и ребенком покинул жилье, подаренное ему звездной тетей. Однако новые апартаменты, куда семья переехала, оказались лучше и дороже. Об этом 26 февраля написал «Московский комсомолец».

Ранее родственник Пугачевой жил в районе станции метро «Сокол» в Москве , квартиру там ему подарила примадонна. Но недалеко от многоквартирного дома звездного племянника началась стройка, где, как оказалось, была нарушена технология.

Ошибки строителей привели к тому, что многоэтажка покрылась трещинами и стала опасна для жизни, в итоге семью переселили в другое жилье.

Известно, что сейчас звездный родственник с женой и ребенком проживает в более презентабельной квартире в 80 квадратных метров в дорогом районе Ходынского поля. Стоимость квартиры там оценивается примерно в 40 миллионов рублей.

По данным СМИ сейчас певица и ее племянник не контактируют из-за давнего конфликта.