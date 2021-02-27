СМИ раскрыли стоимость особняков Пугачевой и Волочковой 

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин имеют замок в Подмосковье стоимостью около 10 миллионов долларов. Площадь дома составляет 2,3 тысячи квадратных метров.
«Внук Пугачевой Никита Пресняков живет в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Точная стоимость жилья неизвестна, однако цены на квартиры в доме на Минской улице составляют от 50 до 130 миллионов рублей», — передает ФАН. Такой подарок сделала Примадонна внуку на свадьбу.
Одним из самых дорогих артистов на российской эстраде считается певец Стас Михайлов. Он живет в особняке на Рублевке, стоимость которого около одного миллиона евро. Интерьер дома выполнен в классическом стиле, в молочных тонах с коричневыми вставками. На потолках изображены ангелы. При этом особняк певца и продюсера Филиппа Киркорова в Мякининской пойме оценивается в 12 миллионов долларов. Его интерьер выполнен в ярком стиле фьюжн.
Балерина Анастасия Волочкова приобрела дом за 120 миллионов рублей. Он украшен ее многочисленными портретами и деталями с балетной тематикой.
Ранее стала известна цена особняков Соловьева, Малышевой и Якубовича. Так, телеведущий Владимир Соловьев имеет дачу в Подмосковье и виллу в Италии на берегу озера Комо. Стоимость зарубежной недвижимости около девяти миллионов рублей. Блогер Алексей Навальный утверждает, что журналисту принадлежит еще один дом в Италии. Стоит он около миллиона евро. Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева является владелицей дома в США. Жилье стоит около 6,4 миллиона долларов.