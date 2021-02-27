СМИ раскрыли стоимость особняков Пугачевой и Волочковой 

«Внук Пугачевой Никита Пресняков живет в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Точная стоимость жилья неизвестна, однако цены на квартиры в доме на Минской улице составляют от 50 до 130 миллионов рублей», — передает ФАН. Такой подарок сделала Примадонна внуку на свадьбу.