Инстасамка разбила стекло в такси из-за ссоры с водителем 

Блогер и рэперша Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, устроила скандал таксисту, который попросил её оплатить поездку до прибытия в пункт назначения. Девушка сняла конфликт на видео и выложила его в Instagram.

Инстасамка уже ехала в такси, когда водитель сообщил ей, что у неё «поменялся способ оплаты». По словам рэперши, таксист сразу притормозил, потребовал оплатить поездку, а затем свернул «в какие-то дворы» заблокировал двери и отказался выпускать её из авто. Дальнейшие события блогер сняла на видео. В ролике она сидит на заднем сидении автомобиля, дергает ручку двери и требует ее выпустить.

«Сейчас весь этот позор будет в интернете, я снимаю. У меня в Инстаграме 4 миллиона, я сейчас это выложу. Выпустите меня из машины прямо сейчас. Вы удерживаете меня. Мужчина, вы больной? Я сейчас разобью стекло», — говорит Инстасамка.

Она подчеркнула, что оплатит поездку только, когда ее привезут по адресу, в противном случае она потребовала себя освободить. Водитель просит девушку успокоиться и произвести плату немедленно. После повторной угрозы разбить стекло Инстасамка берет какой-то предмет и с первого удара выбивает окно. Ролик обрывается. Чем закончился инцидент, неизвестно.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пассажир столичного такси набросился с кулаками на водителя, который попросил его надеть маску в салоне авто. Таксист рассказал, что, выполняя заказ, несколько раз указал мужчине на правила проезда: каждый пассажир должен находиться в салоне авто в маске. Просьбы придерживаться мер безопасности результата не возымели. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в рукоприкладство. Пассажир несколько раз ударил водителя по голове. Тот впоследствии обратился с заявлением к правоохранителям.