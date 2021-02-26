Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни 

Видео о судьбе "Чудаков", которые были безумно популярны в начале "нулевых". "Чудаки" — это команда отморозков и безбашеных парней, харизма которых, совмещённая с бесстыжеством, закинула их на верхние строчки популярности. Их шоу, в котором они бьют друг друга, прыгают, падают, калечатся и делают различные безумные вещи, показывали по телевизору на канале "MTV".

Что стало с главными героями популярного теле-шоу спустя 15 лет после оглушительного успеха? Кто из них не дожил до сегодняшнего дня и почему? Слава их понемногу стала меркнуть и цена, которую они платили во время съёмок, начала давать о себе знать. Разводы, зависимости, травмы и потеря жизни. Чудаки сильно пострадали от своих неверных решений как на экране, так и за кадром.