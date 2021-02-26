Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном 

В декабре 2020 года коллаборация с Моргенштерном принесла Альфа-банку десятки тысяч новых клиентов за три дня. Тем временем действующие клиенты кредитной организации продолжают обсуждать и осуждать рекламный ролик с участием эпатажного рэпера. Кто-то за это время успел стать уже бывшим клиентом «Альфы». Некоторые медийные персоны сочли, что не могут позволить себе стоять в одном ряду с Моргенштерном.
Теперь этим видеороликом заинтересовалась Федедальная антимонопольная служба. Возбуждено дело о нарушении закона о рекламе. Соответствующее определение появилось в базе ведомства. В ролике «Клип за 10 лямов» ФАС нашла непристойность и неуважение к женщинам.