Звезда «Ворониных» раскрыла заработки артистов 

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова раскрыла размер заработков артистов в театре, кино и на телевидении.

Волкова сообщила в Instagram , что актеры, которые служат в государственном театре, получают зарплату в размере 25-30 тысяч рублей. Если актер участвует в антрепризе, зарплаты у него нет, деньги он получает за выход на сцену.

«За 1 спектакль неузнаваемый актер получит 5-12 тыс., его узнаваемый коллега 25-50 тыс. Гонорар звезды выше, но это все равно не популярные певицы, которые получают за 1 концерт полмиллиона-миллион», — написала актриса.

Она отметила, что мало кто из артистов отказался участвовать в антрепризных спектаклях, даже когда зал разрешили заполнять лишь на 25%. Потому что даже 25% от заработка — это лучше, чем ничего.

В кино, по словам Волковой, оплачивается каждая съемочная смена, поэтому артисты «ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты, или снимается кино с длительной экспедицией». Съемочный день начинающего актера стоит 3-7 тысяч рублей, узнаваемого артиста, у которого за плечами есть 2-3 роли второго плана, — 15-25 тысяч рублей, медийного артиста — 50-100 тысяч рублей, а звезда получит за смену 150-250 тысяч рублей.

Она отметила, что в проектах, которые снимаются для федеральных телеканалов, гонорары выше.

Также артисты зарабатывают на рекламе. По признанию Волковой, «реклама — нелюбимый способ заработка для актера с амбициями, зато платят супер». Даже начинающий актер может заработать на съемках в рекламе 35-50 тысяч рублей.