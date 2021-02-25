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Звезда «Ворониных» раскрыла заработки артистов 

Вероника Полынина 1 час назад
Звезда «Ворониных» раскрыла заработки артистов
Фото: Instagram
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова раскрыла размер заработков артистов в театре, кино и на телевидении.
Волкова сообщила в Instagram, что актеры, которые служат в государственном театре, получают зарплату в размере 25-30 тысяч рублей. Если актер участвует в антрепризе, зарплаты у него нет, деньги он получает за выход на сцену.

«За 1 спектакль неузнаваемый актер получит 5-12 тыс., его узнаваемый коллега 25-50 тыс. Гонорар звезды выше, но это все равно не популярные певицы, которые получают за 1 концерт полмиллиона-миллион», — написала актриса.

Она отметила, что мало кто из артистов отказался участвовать в антрепризных спектаклях, даже когда зал разрешили заполнять лишь на 25%. Потому что даже 25% от заработка — это лучше, чем ничего.
В кино, по словам Волковой, оплачивается каждая съемочная смена, поэтому артисты «ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты, или снимается кино с длительной экспедицией». Съемочный день начинающего актера стоит 3-7 тысяч рублей, узнаваемого артиста, у которого за плечами есть 2-3 роли второго плана, — 15-25 тысяч рублей, медийного артиста — 50-100 тысяч рублей, а звезда получит за смену 150-250 тысяч рублей.
Она отметила, что в проектах, которые снимаются для федеральных телеканалов, гонорары выше.
Также артисты зарабатывают на рекламе. По признанию Волковой, «реклама — нелюбимый способ заработка для актера с амбициями, зато платят супер». Даже начинающий актер может заработать на съемках в рекламе 35-50 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Екатерина Волкова
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