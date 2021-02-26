Кушанашвили упрекнул Агутина за отдых в США

Журналист Отар Кушанашвили обратил внимание, что музыкант Леонид Агутин , опровергавший информацию о больших доходах, проводит время в Майами . Об этом Кушанашвили рассказал в своем YouTube-шоу «КАКОВО?!».

Как писал «Рамблер», ранее Кушанашвили заявил, что Агутин и его жена, певица Анжелика Варум , «даже не встанут с дивана меньше, чем за 12 миллионов рублей» и пандемия на их доходах не отразилась.

После этого музыкант обвинил журналиста в «желании хайпануть» и заявил, что их гонорары «даже приблизительно не сравнятся» с этой суммой.

«Собираем по крохам в наши времена, не жалуемся, еще и кормим ораву людей», — сказал Агутин.

Кушанашвили, комментируя это, показал совместное фото Агутина и композитора Игоря Николаева с теннисного корта в Майами.

«Майами! Накопили пацаны здесь вскладчину 14 рублей, хотели найти Анжелику или тебя и прислать тебе денег. Ты же голодал, как ты [нашел — прим.ред.] деньги, 70 тысяч долларов частный самолет, приехать туда, номер шестиспальневый. Ты ведь говорил, что концы с концами не можешь свести», — отметил журналист.

При этом, по словам Кушанашвили, он рад, что у Агутина есть возможность «летать по белу свету».