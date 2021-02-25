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Киркоров отказался выплачивать долг в 140 млн из-за страха аферы 

Вероника Полынина 1 час назад
Киркоров отказался выплачивать долг в 140 млн из-за страха аферы
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров и его компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» задолжали почти 140 млн рублей латвийскому банку «ABLV Bank, AS», который сейчас находится в стадии ликвидации. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на базу данных ФССП.
В 2020 году ABLV Bank обратился в Таганский суд Москвы с требованием выплатить взятый в банке кредит. Ответчиками по иску выступали Филипп Киркоров и его компания. Суд признал иск правомерным и постановил каждому из ответчиков выплатить банку по 70 млн рублей.
Киркоров подал апелляцию, но снова проиграл. Однако спустя несколько месяцев долг по-прежнему оставался не оплачен. Тогда судебные приставы возбудили судебное производство.
Адвокат Киркорова Александр Добровинский в комментарии телеграм-каналу «Звездач» заявил, что Киркоров и рад бы выплатить долг латвийскому банку, но из-за ликвидации кредитной организации выплачивать деньги некому.

«Филипп готов выплачивать. Но некому, вот в чем дело. Банка нет. Как-то пришло письмо, что так как банк накрылся медным тазом, то платите на счет какого-то непонятного физического или юридического лица. Филипп этого делать не стал, пахло аферой», — заявил Добровинский.

Из базы данных исполнительных производств следует, что это не единственная задолженность Киркорова. Еще семь исполнительных производств касаются штрафов, выписанных Московской административной дорожной инспекцией за нарушение правил остановки и стоянки. В общей сложности артист задолжал МАДИ 29 тысяч рублей. По еще девяти исполнительным производствам суммы взыскания не указаны.
Как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров уже не раз оказывался ответчиком по искам. В мае 2020 года Таганский суд Москвы взыскал с артиста более 2 млн рублей за выполненный в коттедже ремонт. Еще раньше в суд на Киркорова подал французский певец Дидье Маруани. Он утверждал, что певец незаконно использовал фрагмент его песни, однако факт нарушения авторских прав доказан не был.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Александр Добровинский
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