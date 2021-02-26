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Москва

Хирург назвал стоимость лица Распутиной 

Елена Прошина 1 час назад
Пластические операции обошлись Распутиной в 1,5 млн
Фото: РИА Новости
Пластический хирург Владимир Плахотин заявил, что певица Маша Распутина потратила на пластические операции около 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает iReactor.
По мнению хирурга, в месяц артистка тратит примерно 50 тысяч рублей на поддержание красоты.

«Распутина делала подтяжки, SMAS-лифтинг и булхорн [хирургическая подтяжка верхней губы — прим.ред.]. Все для достижения максимальной кукольности лица», — заявил Плахотин.

Кроме того, хирург считает, что певице исправили хрящевой отдел кончика носа.
Как писал «Рамблер», ранее подруга Аллы Пугачевой Мила Андреева рассказала о пластической операции, которую сделала певица.
По словам Андреевой, Пугачева решилась на операцию ради Сергея Челобанова, с которым встречалась, и обратилась в швейцарскую клинику. После операции из-за инфекции у певицы постоянно была высокая температура.

«Она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть», — заявила Андреева.

По ее словам, певицу спасли московские врачи, когда той стало «совсем худо».
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Шоу-бизнес , Сергей Челобанов , Алла Пугачева
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