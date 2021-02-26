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Москва

Стала известна правда об уходе Гагариной от Меладзе 

Елена Прошина 28 минут назад
Гагарина выкупила хиты у Меладзе перед уходом
Фото: ТАСС
Певица Полина Гагарина досрочно разорвала контракт с продюсером Константином Меладзе, выкупив у него свои хиты. Об этом рассказал «Комсомольской правде» сотрудник одного из продюсерских центров.
По его словам, многие артисты хотели бы разорвать досрочно кабальный контракт с продюсером, однако в случае расторжения обязаны выплатить неустойку.

«Это может быть и 100, и 300, и 500 миллионов рублей. Приходится договариваться, чтобы отпустили с миром (…) Но не стоит обольщаться, все имеет свою цену. По моим данным, Гагарина просто занесла Меладзе денег, чтобы уйти с его хитами», — отметил он.

При этом источник издания подчеркнул, что продюсеры, не желая скандала, «часто идут на уступки и делают скидки на отступные».
«Рамблер» писал, что ранее, характеризуя участниц группы Serebro, продюсер Максим Фадеев отметил, что каждая его «нагло использовала». В свою очередь музыкант считает, что относился к певицам честно. При этом он подчеркнул, что, несмотря на сплетни, ни с одной из артисток его не связывали близкие отношения.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Константин Меладзе , Полина Гагарина , Комсомольская правда
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