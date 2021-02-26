Гагарина выкупила хиты у Меладзе перед уходом

По его словам, многие артисты хотели бы разорвать досрочно кабальный контракт с продюсером, однако в случае расторжения обязаны выплатить неустойку.

«Это может быть и 100, и 300, и 500 миллионов рублей. Приходится договариваться, чтобы отпустили с миром (…) Но не стоит обольщаться, все имеет свою цену. По моим данным, Гагарина просто занесла Меладзе денег, чтобы уйти с его хитами», — отметил он.

При этом источник издания подчеркнул, что продюсеры, не желая скандала, «часто идут на уступки и делают скидки на отступные».