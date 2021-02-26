Миро предрекла Собчак и Богомолову развод 

Как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября 2019 года. При этом в ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после регистрации брака обвенчались, а на праздничном банкете журналистка исполнила для мужа эротический танец.

Миро подметила, что Богомолов нравится Тине Канжелаки, которая недавно взяла у него интервью, и выразила уверенность, что для режиссера брак с ней был бы выгоден.

«Брак с Канделаки — пусть небольшой, но шаг вперед», — считает она.

По мнению блогера, благодаря своим связям, продюсер «Матч ТВ» помогла бы режиссеру с карьерой. А ему было бы «прилично» иметь «некрасивую жену, возглавляющую телеканал».