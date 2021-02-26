У Безрукова возникли проблемы с выплатой ипотеки 

Актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков заявил, что из-за пандемии у него возникли проблемы с выплатой ипотеки. Об этом рассказали «Известия».

Безруков отметил, что в прошлом году ему одобрили ипотечные каникулы, но теперь они закончились и каждый месяц приходится вносить платежи.

«Большая [ипотека — прим.ред.], к великому сожалению, и проблемы такие же серьезные. Я, как и все, не выходил на сцену полгода, не снимался», — подчеркнул актер.

Он рассказал, что в разгар пандемии он с семьей жил на даче и занимался хозяйством.

«Даже курей завели. Я сам сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья. Понимаете, нас не запугать, мы советские люди», — подчеркнул Безруков.

Он вспомнил, как в 90-е жил с родителями в маленькой хрущевке и холодильник дома всегда был пустым.

«Но ничего, выжили. И сейчас бы выжили: на гречке, на макаронах», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году о «чудовищной» ситуации, в которую попали артисты из-за коронавируса, говорил продюсер Иосиф Пригожин

По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных артистов, все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».