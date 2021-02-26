Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Никогда не прощу Джигурду!»: Панин о свадьбе друга 

Елена Прошина 46 минут назад
Панин поздравил женившегося Джигурду
Фото: Instagram
Актер Алексей Панин отреагировал на свадьбу своего коллеги и друга Никиты Джигурды, опубликовав в Instagram их совместное видео. В этом ролике они признаются друг другу в любви, выпивают и обнимаются.
«Никогда не прощу Джигурду! Признавался в любви мне, а женился опять на Анисиной. Подлец! Гад! Мерзавец!» — написал актер (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Комментаторы оценили юмор Панина.
«Думала поцелуетесь», — заявила @__beauty_by_julia__.
«В настоящей любви — третий — не лишний!» — добавил @russopolit.
«Россия, матушка, каких людей рожает……» — отметил @vitalikylh.
Как писал «Рамблер», 22 февраля Джигурда и олимпийская чемпионка по танцам на льду Марина Анисина стали мужем и женой во второй раз.
До этого они были женаты с 2008-го по 2016 год. В их браке родились двое детей.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Алексей Панин , Марина Анисина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
01:44
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
Происшествия В мире
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
00:29
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение