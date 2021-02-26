Панин поздравил женившегося Джигурду

Актер Алексей Панин отреагировал на свадьбу своего коллеги и друга Никиты Джигурды , опубликовав в Instagram их совместное видео. В этом ролике они признаются друг другу в любви, выпивают и обнимаются.

«Никогда не прощу Джигурду! Признавался в любви мне, а женился опять на Анисиной. Подлец! Гад! Мерзавец!» — написал актер (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Комментаторы оценили юмор Панина.

«Думала поцелуетесь», — заявила @__beauty_by_julia__.

«В настоящей любви — третий — не лишний!» — добавил @russopolit.

«Россия, матушка, каких людей рожает……» — отметил @vitalikylh.

Как писал «Рамблер», 22 февраля Джигурда и олимпийская чемпионка по танцам на льду Марина Анисина стали мужем и женой во второй раз.

До этого они были женаты с 2008-го по 2016 год. В их браке родились двое детей.