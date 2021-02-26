Поклонники сочли Юдашкина сильно похудевшим

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Интернет-пользователи снова начали волноваться о здоровье модельера Валентина Юдашкина . Причиной стала фотография, опубликованная в Instagram его женой Мариной.

Супруга модельера рассказала, что снимок был сделан во время ужина перед просмотром фильма «Дом Пьера Кардена». Комментаторы решили, что Юдашкин слишком сильно похудел.

«Что с Валентином Юдашкиным?» — написала @elena_071186 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Старость и болезнь никого не красит», — отметила @b_larisa7602.

«Юдашкин сильно похудел, как подросток», — добавила @ostretsova77.

Как писал «Рамблер», СМИ писали, что модельер боролся с онкологическим заболеванием с 2016 года.