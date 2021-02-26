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Юдашкин поразил поклонников худобой 

Елена Прошина 1 час назад
Поклонники сочли Юдашкина сильно похудевшим
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи снова начали волноваться о здоровье модельера Валентина Юдашкина. Причиной стала фотография, опубликованная в Instagram его женой Мариной.
Супруга модельера рассказала, что снимок был сделан во время ужина перед просмотром фильма «Дом Пьера Кардена». Комментаторы решили, что Юдашкин слишком сильно похудел.
«Что с Валентином Юдашкиным?» — написала @elena_071186 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Старость и болезнь никого не красит», — отметила @b_larisa7602.
«Юдашкин сильно похудел, как подросток», — добавила @ostretsova77.
Как писал «Рамблер», СМИ писали, что модельер боролся с онкологическим заболеванием с 2016 года.
В июле 2018-го певец Иосиф Кобзон в эфире «Пусть говорят» рассказал о лечившихся от рака знаменитостях. Он упомянул, что родные Юдашкина «пропустили распространение метастаз». В декабре того же года дочь модельера рассказала, что у него «уже все отлично».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Валентин Юдашкин
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