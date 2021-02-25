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В Болгарии предложили выплатить 150 евро Пугачевой 

Вероника Полынина 28 минут назад
В Болгарии предложили выплатить 150 евро Пугачевой
Фото: РИА Новости
Болгарские депутаты предложили выплатить 150 евро российской певице Алле Пугачевой за особые заслуги перед Болгарией.
Как сообщает портал News.bg, в ходе обсуждения в парламенте проекта постановления о награждении денежными премиями за особые заслуги перед болгарским государством и народом депутат Анастасий Попдимитров из фракции BSP предложил включить Аллу Пугачеву в список лиц, которым положена выплата. Он аргументировал это тем, что в 1975 году Пугачева стала обладательницей гран-при конкурса «Золотой Орфей» за исполнение песен «Арлекино» и «Ты снишься мне».
Депутаты кандидатуру Примадонны не поддержали, однако проект постановления все же приняли. В список награждаемых пожизненными, периодическими и разовыми премиями вошли художники и лауреаты болгарских песенных конкурсов «Золотой Орфей», «Мелодия года» и «Весна».
Ранее «Рамблер» писал, что в 1990-е годы Алла Пугачева решилась на пластическую операцию в Швейцарии ради нового возлюбленного, певца Сергея Челобанова. Подруга певицы Мила Андреева рассказала, что после операции из-за инфекции у певицы постоянно была высокая температура.

«Она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть», — заявила Андреева.

По ее словам, певицу спасли московские врачи, когда той стало «совсем худо».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Челобанов , Алла Пугачева
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