В Болгарии предложили выплатить 150 евро Пугачевой 

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Болгарские депутаты предложили выплатить 150 евро российской певице Алле Пугачевой за особые заслуги перед Болгарией

Как сообщает портал News.bg , в ходе обсуждения в парламенте проекта постановления о награждении денежными премиями за особые заслуги перед болгарским государством и народом депутат Анастасий Попдимитров из фракции BSP предложил включить Аллу Пугачеву в список лиц, которым положена выплата. Он аргументировал это тем, что в 1975 году Пугачева стала обладательницей гран-при конкурса «Золотой Орфей» за исполнение песен «Арлекино» и «Ты снишься мне».

Депутаты кандидатуру Примадонны не поддержали, однако проект постановления все же приняли. В список награждаемых пожизненными, периодическими и разовыми премиями вошли художники и лауреаты болгарских песенных конкурсов «Золотой Орфей», «Мелодия года» и «Весна».

Ранее «Рамблер» писал, что в 1990-е годы Алла Пугачева решилась на пластическую операцию в Швейцарии ради нового возлюбленного, певца Сергея Челобанова . Подруга певицы Мила Андреева рассказала, что после операции из-за инфекции у певицы постоянно была высокая температура.

«Она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть», — заявила Андреева.

По ее словам, певицу спасли московские врачи, когда той стало «совсем худо».