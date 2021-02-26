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Москва

В смерти Ланового обвинили его директора 

Елена Прошина 59 минут назад
В смерти Ланового обвинили его директора
Фото: ТАСС
Эксплуатация со стороны псевдодиректора поспособствовала смерти актера Василия Ланового. Об этом его друг режиссер Вячеслав Моцардо заявил «Комсомольской правде».
В начале января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Лановой заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. 28 января он скончался в возрасте 87 лет.
Сегодня Моцардо рассказал, что в конце 2013 года пенсионерка Ж-ва, которая ранее работала на киностудии «Мосфильм» и многих фестивалях, позвонила Лановому, представилась продюсером и сотрудницей правительства Москвы и убедила
воспользоваться ее услугами по организации концертов.
Некоторое время спустя она провозгласила себя директором Ланового и отрезала от него почти все окружение. Ж-ва эксплуатировала артиста. Она организовывала его концерты даже во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Я вынужден дать это интервью, чтобы рассказать, как на самом деле ушел из жизни любимец миллионов, что на самом деле повлияло на ухудшение его здоровья. Он мог бы жить долго, почти до 100. Для этого были все предпосылки — у него хорошие гены. Мы с ним беседовали по телефону за две недели до его смерти. Он подкашливал. А заразился, думаю, именно на гастролях», — рассказал Моцардо.

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Шоу-бизнес , Василий Лановой , Правительство Москвы , Комсомольская правда
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