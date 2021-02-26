В смерти Ланового обвинили его директора 

Эксплуатация со стороны псевдодиректора поспособствовала смерти актера Василия Ланового . Об этом его друг режиссер Вячеслав Моцардо заявил «Комсомольской правде».

В начале января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Лановой заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. 28 января он скончался в возрасте 87 лет.

Сегодня Моцардо рассказал, что в конце 2013 года пенсионерка Ж-ва, которая ранее работала на киностудии «Мосфильм» и многих фестивалях, позвонила Лановому, представилась продюсером и сотрудницей правительства Москвы и убедила

воспользоваться ее услугами по организации концертов.

Некоторое время спустя она провозгласила себя директором Ланового и отрезала от него почти все окружение. Ж-ва эксплуатировала артиста. Она организовывала его концерты даже во время пандемии коронавирусной инфекции.