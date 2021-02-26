Беркова сделала подтяжку груди

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова легла под нож пластического хирурга и продемонстрировала грудь после подтяжки. Об этом пишет «СтарХит».

Беркова пояснила изданию, что следит за своей внешностью, не против пластической хирургии и всегда готова «воспользоваться возможностью, чтобы стать лучше».

«Безусловно, стараюсь держать тело в тонусе, ведь женщина всегда должна быть соблазнительна и сексуальна. Ну а там, где уже спорт и диеты бессильны, не обойтись без помощи профессионалов!» — заявила порноактриса.

По ее словам, операция по подтяжке груди прошла быстро, вмешательство было минимальным, а результат ее полностью устроил.

«Физически ощущаю себя в большем тонусе, мне уже прилетели комплименты в эту область от любимого мужчины», — отметила Елена Беркова.

«Рамблер» писал, что ранее Беркова лишилась автомобиля своего исчезнувшего несколько лет назад супруга из-за неоплаты большого количества штрафов. Машину эвакуировали на штраф-стоянку.