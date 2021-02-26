Арзамасова: отношения с Авербухом начались без резких движений

Актриса Елизавета Арзамасова рассказала, что их отношения с хореографом Ильей Авербухом начались «без резких движений», но поженились они через две недели после предложения. Об этом сообщает HELLO!.
По словам актрисы, их история кажется многим «стремительной», так как они долгое время скрывали отношения.
«Мы очень плавно, «без резких движений», обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу», — подчеркнула она.
Арзамасова рассказала, что Авербух сделал ей предложение 6 декабря и уже через две недели, на следующий день после его дня рождения, они поженились. Улучшения ситуации с коронавирусом ради большого торжества они ждать не стали.
«Наверное, когда люди очень поглощены личным счастьем, принимают важные решения для двоих, даже самые глобальные события отходят на второй план, становятся фоном», — объяснила она.
Актриса не стала делиться историей первой встречи с мужем, отметив, что это «из разряда личных воспоминаний».
«Мне вообще кажется, что я его знала всегда», — подчеркнула Арзамасова.
Как сообщал «Рамблер», в июле 2020-го в СМИ появилась информация о романе 47-летнего Авербуха с 25-летней Арзамасовой, а 20 декабря они опубликовали фото и видео со своей свадьбы.
«СтарХит» писал, что Авербух и Арзамасова живут вместе в его загородном доме. Издание отмечало, что актриса уже подружилась с сыном хореографа: их разница в возрасте составляет всего девять лет.
В беседе с HELLO! актриса назвала сына Авербуха «очень умным и воспитанным парнем».
«У нас складывается доброе дружеское общение. Мне хотелось бы быть для него другом и поддержкой», — отметила Арзамасова.