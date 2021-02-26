Арзамасова: отношения с Авербухом начались без резких движений

По словам актрисы, их история кажется многим «стремительной», так как они долгое время скрывали отношения.

«Мы очень плавно, «без резких движений», обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу», — подчеркнула она.

Арзамасова рассказала, что Авербух сделал ей предложение 6 декабря и уже через две недели, на следующий день после его дня рождения, они поженились. Улучшения ситуации с коронавирусом ради большого торжества они ждать не стали.

«Наверное, когда люди очень поглощены личным счастьем, принимают важные решения для двоих, даже самые глобальные события отходят на второй план, становятся фоном», — объяснила она.

Актриса не стала делиться историей первой встречи с мужем, отметив, что это «из разряда личных воспоминаний».

«Мне вообще кажется, что я его знала всегда», — подчеркнула Арзамасова.

Как сообщал «Рамблер», в июле 2020-го в СМИ появилась информация о романе 47-летнего Авербуха с 25-летней Арзамасовой, а 20 декабря они опубликовали фото и видео со своей свадьбы.

«СтарХит» писал , что Авербух и Арзамасова живут вместе в его загородном доме. Издание отмечало, что актриса уже подружилась с сыном хореографа: их разница в возрасте составляет всего девять лет.

В беседе с HELLO! актриса назвала сына Авербуха «очень умным и воспитанным парнем».