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Москва

Садальский раскритиковал Первый канал за концерты 23 февраля 

Елена Прошина 1 час назад
Садальский раскритиковал Первый канал за концерты 23 февраля
Фото: РИА Новости
Концерты, показанные на Первом канале в День защитника Отечества, были позорными и унылыми. Об этом актер Станислав Садальский заявил в своем инстаграме.
«Ну стыдно, товарищи», — сообщил он.
Актер констатировал, что конферанс как эстрадный жанр уже умер, но отметил, что это не повод выводить на сцену профнепригодных в день, когда в зале сидят достойные люди, офицеры, герои, для которых этот день — настоящее торжество.
Он отказался комментировать выбор журналистов Дмитрия Борисова и Яны Чуриковой на роль ведущих, напомнив лишь о существовании диктора Анны Шатиловой, актрисы Ольги Богдановой и актера Олега Марусева, у которых есть голоса и пониманием того, что происходит на сцене.

«На главном канале страны — два унылых концерта с одними и теми же исполнителями. Что это? Зачем? Руководитель развлекательных программ на Первом канале профнепригодный Аксюта… Ну уж уберите бездарность…» — добавил Садальский.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Анна Шатилова , Олег Марусев , Станислав Садальский , Яна Чурикова , Ольга Богданова
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