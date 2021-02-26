Садальский раскритиковал Первый канал за концерты 23 февраля 

Концерты, показанные на Первом канале в День защитника Отечества, были позорными и унылыми. Об этом актер Станислав Садальский заявил в своем инстаграме.

«Ну стыдно, товарищи», — сообщил он.

Актер констатировал, что конферанс как эстрадный жанр уже умер, но отметил, что это не повод выводить на сцену профнепригодных в день, когда в зале сидят достойные люди, офицеры, герои, для которых этот день — настоящее торжество.