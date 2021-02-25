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Апина рассказала о причинах развода в 18 лет 

Вероника Полынина 1 час назад
Апина рассказала о причинах развода в 18 лет
Фото: РИА Новости
Бывшая солистка популярной в конце 1980-х — начале 1990-х годов группы «Комбинация» Алена Апина рассказала о причинах развода с первым мужем.
56-летняя певица стала героиней нового выпуска программы «Судьба человека». Она рассказала, что впервые вышла замуж в 18 лет за художника Валерия Апина, однако брак просуществовал всего полгода.

«Я поняла, что не хочу быть замужем. Не мое это, рано. У нас были какие-то разговоры, что-то было, но я даже не вникала в суть», — заявила Апина.

Она отметила, что ее муж, хоть и осознавал бесперспективность их отношений, все равно затаил на нее обиду.
Вторым мужем Апиной стал продюсер Александр Иратов. Супруги развелись после 23 лет совместной жизни. В 2001 году суррогатная мать родила Апиной и Иратову дочь Ксению. Сейчас ей 19 лет, она учится в РУДН на врача.
Как сообщал «Рамблер», 25 января стало известно, что Украина внесла Алену Апину в список невъездных. По версии Минкульта Украины, певица создает угрозу национальной безопасности.
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Шоу-бизнес , Алена Апина , Александр Иратов , РУДН
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