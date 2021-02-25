Бородина призвала бедных женщин не рожать много детей 

Телеведущая Ксения Бородина призвала женщин не рожать детей, если они не могут обеспечить их в одиночку.

«Женщина должна рожать столько, сколько сможет обеспечить сама!» — написала Бородина в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) По ее мнению, женщины должны рассчитывать только на свои силы. После развода мужчины зачастую не только не занимаются воспитанием детей, но и не платят алименты. Ксения упомянула, что получает множество писем от матерей-одиночек с просьбами помочь финансово или посоветовать, как заставить бывшего мужа платить алименты.

«Муж может уйти, с ним может что-то случиться, он может заболеть. Вариантов масса и в каждом из них на руках у женщины остаются ее дети, которые хотят есть каждый день, им нужно обеспечить образование, дать старт», — предупредила она.

По словам Бородиной, перед рождением ребенка будущей матери необходимо задуматься, есть ли у нее навыки работы, насколько она самодостаточна, сможет ли обеспечить ребенка без мужчин, помощи и поддержки.

«Это просто личная ответственность взрослого человека за себя и свою семью», — добавила ведущая.

Подписчики Бородиной в основном поддержали ее точку зрения. Однако некоторые комментаторы высказали мнение, что, если каждая женщина будет рассчитывать только на свой бюджет, рождаемость в стране упадет в 3-4 раза.