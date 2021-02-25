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Бородина призвала бедных женщин не рожать много детей 

Вероника Полынина 53 минуты назад
Бородина призвала бедных женщин не рожать много детей
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Бородина призвала женщин не рожать детей, если они не могут обеспечить их в одиночку.

«Женщина должна рожать столько, сколько сможет обеспечить сама!» — написала Бородина в Instagram.

По ее мнению, женщины должны рассчитывать только на свои силы. После развода мужчины зачастую не только не занимаются воспитанием детей, но и не платят алименты. Ксения упомянула, что получает множество писем от матерей-одиночек с просьбами помочь финансово или посоветовать, как заставить бывшего мужа платить алименты.

«Муж может уйти, с ним может что-то случиться, он может заболеть. Вариантов масса и в каждом из них на руках у женщины остаются ее дети, которые хотят есть каждый день, им нужно обеспечить образование, дать старт», — предупредила она.

По словам Бородиной, перед рождением ребенка будущей матери необходимо задуматься, есть ли у нее навыки работы, насколько она самодостаточна, сможет ли обеспечить ребенка без мужчин, помощи и поддержки.

«Это просто личная ответственность взрослого человека за себя и свою семью», — добавила ведущая.

Подписчики Бородиной в основном поддержали ее точку зрения. Однако некоторые комментаторы высказали мнение, что, если каждая женщина будет рассчитывать только на свой бюджет, рождаемость в стране упадет в 3-4 раза.
Как сообщал «Рамблер», ранее с похожим призывом выступила экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева. Она призвала женщин «не рожать рабов этому государству» и заявила, что из-за увеличения материнского капитала «быдло начнет рожать». Слова бывшей участницы «Дома-2» широко обсуждались в соцсетях, на телевидении и даже в Госдуме. Также на телеведущую поступило два заявления в Генпрокуратуру.
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Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Алена Водонаева , Генпрокуратура РФ , Госдума
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