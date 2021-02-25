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Бывшую жену Грачевского шокировало оставленное им наследство 

Вероника Полынина 1 час назад
Бывшую жену Грачевского шокировало оставленное им наследство
Фото: vk.com
Бывшую жену Бориса Грачевского Анну шокировало оставленное им наследство.
В интервью «Стархиту» вторая супруга режиссера и мать его восьмилетней дочери Василисы рассказала, что подала заявление на вступление в наследство после звонка последней жены Грачевского Екатерины Белоцерковской.

«Катя меня уведомила, что необходимо пойти к нотариусу и вступить в наследство. Без нее я бы об этом даже не знала. Она поступила очень достойно, позвонила мне в первую очередь, зная, что у меня несовершеннолетний ребенок», — сообщила Анна.

По ее словам, Грачевский не оставил завещания, поэтому все его имущество будет делиться между последней супругой Екатериной и четырьмя детьми — 10-месячным Филиппом, восьмилетней Василисой и взрослыми сыном и дочерью от первого брака.
Анна рассказала, что в ходе оформления документов на наследство она была шокирована, узнав, что Борису Грачевскому принадлежало лишь 49% ООО «Ералаш».

«Есть ООО «Ералаш». И Боря всегда говорил, что все принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50% — директору, а только 49% — Грачевскому. Получается, тут 24% отойдут Кате, остальное — детям», — заявила Грачевская.

Она выразила надежду, что директор «Ералаша» был только держателем доли и намерен вернуть ее наследникам основателя киножурнала.
Анна напомнила, что ее бывший муж вкладывал в свое детище все свои деньги.
Как сообщал «Рамблер», Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
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Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская , StarHit
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