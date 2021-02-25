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Эмма Уотсон отказалась от кино ради возлюбленного 

Lenta.ru 38 минут назад
Эмма Уотсон отказалась от кино ради возлюбленного
Фото: ТАСС
Британская актриса Эмма Уотсон отказалась от работы в кино ради своего возлюбленного Лео Александра Робинтона. Об этом сообщает Daily Mail.
Как рассказал источник издания, артистка решила сделать перерыв в карьере, чтобы проводить больше времени с бойфрендом, с которым она встречается последние 18 месяцев. Собеседник газеты отметил, что, возможно, знаменитость начала думать о создании семьи. Отмечается, что зимой пара провела несколько недель на Ибице, а сейчас проживает в Лос-Анджелесе.
В апреле 2020 года стало известно, что Лео Александр Робинтон раньше занимался продажами марихуаны. Бизнесмен из Калифорнии работал в компании, которая специализируется на легальной продаже каннабиса, однако в 2019 году он покинул свой пост.
Незадолго до того, как в СМИ появилась информация о новом возлюбленном Уотсон, актриса раскритиковала традиционные модели отношений. Она заявила, что ее восхищает кинки-культура, в которой люди более осведомлены о культуре согласия.
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Шоу-бизнес , Эмма Уотсон , Лос-Анджелес , США
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