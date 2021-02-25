Киркоров задолжал латвийскому банку 140 миллионов рублей

Певец Филипп Киркоров и принадлежащая ему компания ООО «Филипп Киркоров продакшен» должны 140 миллионов рублей ликвидируемому латвийскому банку ABLV Bank, AS. Об этом сообщает РИА ФАН.

Как отмечается в сообщении, финансовая компания в 2020 году обратилась в Таганский районный суд Москвы с заявлением к исполнителю и учрежденной им компании с требованием оплатить взятый ранее кредит.

В суде признали иск законным и обязали ответчиков выплатить около 140 миллионов рублей. Издание напоминает, что апелляцию Киркоров также проиграл. Долг до сих пор не был погашен, судебные приставы возбудили исполнительное производство.