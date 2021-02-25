Наталья Штурм предложила выкупить квартиру Легкоступовой

«Я готова рассмотреть вариант покупки квартиры, но не по рыночной, а по договорной цене», — предложила певица.

Она отметила, что у данного объекта недвижимости «нехорошая история».

«Продать ее будет непросто», — добавила Штурм.

По ее словам, реализация квартиры и выплата Юрию Фирсову (вдовцу Легкоступовой) части вырученных денег — это единственный способ урегулировать все споры о наследстве певицы.

Штурм также посоветовала детям Легкоступовой — сыну Матвею и дочери Анетте — выжить Фирсова из квартиры, заселившись в нее с детьми и животными. «Им нужно заехать в квартиру Вали: Матвею с девушкой и их друзьями, Анетте с двумя детьми и мужем, могу дать еще двух алабаев, двухметрового удава (друзья одолжат), попугая Ару и обезьянку, — пояснила артистка. — Фирсова нужно вывести из зоны комфорта, и он сам уйдет».

Ранее Юрий Фирсов заявил журналистам, что не возражает против продажи недвижимости Легкоступовой. Вдовец отметил, что не будет препятствовать реализации квартиры, если родные певицы примут такое решение. При этом отказываться от своей доли он не планирует. Фирсов также сообщил, что не возражает против заселения в квартиру других наследников артистки.