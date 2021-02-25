Кейт Уинслет затравили из-за лишнего веса 

Британская актриса Кейт Уинслет рассказала, что после выхода «Титаника» на киноэкраны ее затравили из-за лишнего веса. Из-за критики она чуть не решилась завершить карьеру, призналась Уинслет в интервью The Guardian

Актриса отметила, что в 20 лет тяжело переносила подобные комментарии и часто резко на них отвечала. Кроме того, о ее фигуре нередко писала бульварная пресса и говорили на телевидении. «Если бы она просто потеряла пять фунтов, Лео ( Леонардо ДиКаприо в роли Джека Доусона — прим. "Ленты.ру" ) смог бы уместиться на плоту», — пошутила однажды телеведущая Джоан Риверс

Столкнувшись с такой травлей в Великобритании, Уинслет боялась ехать в Голливуд. Даже школьный учитель драмы считал, что актрисе светят лишь роли толстушек, и она никогда не выберется из этого амплуа.