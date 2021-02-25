Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Кейт Уинслет затравили из-за лишнего веса 

Lenta.ru 11 минут назад
Кейт Уинслет затравили из-за лишнего веса
Фото: @kate.winslet.official
Британская актриса Кейт Уинслет рассказала, что после выхода «Титаника» на киноэкраны ее затравили из-за лишнего веса. Из-за критики она чуть не решилась завершить карьеру, призналась Уинслет в интервью The Guardian.
Актриса отметила, что в 20 лет тяжело переносила подобные комментарии и часто резко на них отвечала. Кроме того, о ее фигуре нередко писала бульварная пресса и говорили на телевидении. «Если бы она просто потеряла пять фунтов, Лео (Леонардо ДиКаприо в роли Джека Доусона — прим. "Ленты.ру") смог бы уместиться на плоту», — пошутила однажды телеведущая Джоан Риверс.
Столкнувшись с такой травлей в Великобритании, Уинслет боялась ехать в Голливуд. Даже школьный учитель драмы считал, что актрисе светят лишь роли толстушек, и она никогда не выберется из этого амплуа.
Ранее Уинслет рассказала о том, как ее преследовали после роли в «Титанике». По словам киноактрисы, британская пресса не была к ней лестна, а под окнами постоянно дежурили фотографы. После выхода картины на экраны девушка отказалась сниматься в высокобюджетном кино, решив сниматься в скромных независимых лентах.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Последние новости
В России призвали избавиться от власти «ядовитого» доллара В России призвали избавиться от власти «ядовитого» доллара Украина собралась взять под контроль границу с Россией в Донбассе до 2025 года Украина собралась взять под контроль границу с Россией в Донбассе до 2025 года В США сочли «Северный поток-2» победой Путина В США сочли «Северный поток-2» победой Путина
Комментарии
Шоу-бизнес , Кейт Уинслет , Леонардо ДиКаприо , Джоан Риверс , The Guardian , Lenta.ru , Голливуд , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
00:25
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
Общество Происшествия
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
00:12
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
Общество Происшествия
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
04:28
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
Политика
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение