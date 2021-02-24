Жасмин разозлили вопросы о муже 

Певица Жасмин (Сара Шор) не стала рассказывать подписчикам, где находится ее муж, бизнесмен и политик Илан Шор , и обвинила их в бестактности. О муже певицы пользователи начали спрашивать под новым постом в ее Instagram-аккаунте.

Подписчики обратили внимание, что Жасмин поздравила защитников Отечества совместной фотографией со своим отцом, балетмейстером Львом Манахимовым.

«А где ваш Шор?» — спросила у нее @xelena2727 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Я не пойму, разве я спрашиваю, где ваш, не знаю даже кто и есть ли?!? Что за бестактность», — ответила на это Жасмин.

Другие комментаторы предположили, что певица рассталась с мужем.

«Не дождетесь!))) все у него отлично», — написала она.

Как писал «Рамблер», в июле 2019 года Молдавия объявила Шора в международный розыск.

В местной прокуратуре заявили, что в июне после смены власти в Молдавии он уехал из страны, незаконно перейдя границу. До этого Шор был осужден на семь с половиной тюрьмы по делу о банковском мошенничестве, но обжаловал приговор и до окончательного решения был помещен под судебный контроль.