Дава показал последствия операции 

Блогер Давид Манукян (Дава) опубликовал видео из больницы и сообщил, что его успешно прооперировали. Об этом он рассказал в сторис на своей странице в Instagram

На видео голова Манукяна забинтована, разговаривал он с трудом.

«Всем привет. Короче, ничего не говорил, вчера была операция. Все прошло хорошо. Люблю. Так говорю, потому что голоса нет, всю ночь тошнило, но ничего, нормально, прорвемся с вами», — сказал он.

Почему ему потребовалась операция, блогер не уточнил.

Как писал «Рамблер», недавно Манукян расстался с певицей Ольгой Бузовой. В январе 2021 года после возвращения с отдыха Бузова объявила об их расставании, заявив, что Манукян «творит страшные и непонятные вещи». Певица намекала на измены и домашнее насилие.