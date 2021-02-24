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Бузова возмутилась закрытием «Дома-2»: «Там не актеры, а живые люди» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Бузову возмутило закрытие «Дома-2»
Фото: РИА Новости
Популярная российская телеведущая Ольга Бузова в интервью изданию «7 дней» рассказала о своей реакции на закрытие телешоу «Дом-2». Она призналась, что ее сильно огорчила эта новость.

«Я не понимаю, как может история заканчиваться, когда она еще пишется. Потому что там не актеры, а живые люди, где рождаются дети, заключаются браки», — рассказала певица.

По словам Бузовой, каст не был готов к закрытию, а руководство проекта не подготовило завершение таким образом, чтобы история выглядела законченной. Также телеведущая отметила значительную роль «Дома-2» в своей жизни — она оценила проект как безусловно важный для себя, рассказав о том, что именно на шоу она узнала многих людей, которых впоследствии полюбила.
Отвечая на вопрос о том, что ей помогало справиться с негативными эмоциями, которые вызвала новость о прекращении дальнейших съемок популярного реалити-шоу, звезда ответила: «Я не гасила. Я плакала». Последний съемочный день в рамках проекта «Дом-2» Ольга Бузова провела 26 декабря — тогда бывшая участница прощалась со съемочной командой, привезя с собой торт и шампанское, пишет Lenta.ru.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова , журнал "7 Дней" , Lenta.ru
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