Алена Свиридова поспорила с Собчак из-за фотографии в бикини 

Ксения Собчак однажды высказала мнение, что чем больше обнажены дамы возраста 50+ на фотографиях в соцсетях, тем выше степень их женского отчаянья.

58-летняя Алена Свиридова неоднократно публиковала в Instagram фото в купальниках и с мнением телеведущей категорически не согласилась.

«Ксения, прямо скажем, не отличается искренностью чувств. Думаю, что она неглупая девушка и понимает, что не останется вечно молодой. И в итоге сама вряд ли будет ходить в саване, прикрывая фигуру», — заявила она в интервью «Телепрограмме».

Певица признается, что в 18 лет выглядела лучше, но не считает это поводом прятать свое тело. По словам Свиридовой, она все лето ходит в купальнике, потому что проводит это время в Керчи, где у нее дом.

«Я не задумываюсь о том, кто и что подумает, если я выложу фото в купальнике. (…) Ничего не ретуширую и не устраиваю пляжные фотосессии», — добавила она.