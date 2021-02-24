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Алена Свиридова поспорила с Собчак из-за фотографии в бикини 

Вероника Полынина 15 минут назад
Алена Свиридова поспорила с Собчак из-за фотографии в бикини
Фото: РИА Новости
Певица Алена Свиридова вступила в заочный спор с Ксенией Собчак по поводу смелых фотосессий женщин в возрасте.
Ксения Собчак однажды высказала мнение, что чем больше обнажены дамы возраста 50+ на фотографиях в соцсетях, тем выше степень их женского отчаянья.
58-летняя Алена Свиридова неоднократно публиковала в Instagram фото в купальниках и с мнением телеведущей категорически не согласилась.

«Ксения, прямо скажем, не отличается искренностью чувств. Думаю, что она неглупая девушка и понимает, что не останется вечно молодой. И в итоге сама вряд ли будет ходить в саване, прикрывая фигуру», — заявила она в интервью «Телепрограмме».

Певица признается, что в 18 лет выглядела лучше, но не считает это поводом прятать свое тело. По словам Свиридовой, она все лето ходит в купальнике, потому что проводит это время в Керчи, где у нее дом.

«Я не задумываюсь о том, кто и что подумает, если я выложу фото в купальнике. (…) Ничего не ретуширую и не устраиваю пляжные фотосессии», — добавила она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», подписчики раскритиковали Ксению Собчак за неудачное фото в леопардовом купальнике, сделанное на Мальдивах.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Алена Свиридова
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