Вдовец Легкоступовой соврал об оплате всех ее долгов по ЖКХ 

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов до сих пор не оплатил задолженность по услугам ЖКХ в оккупированной им квартире певицы.

Как выяснил «Пятый канал» , с апреля прошлого года за принадлежавшей Легкоступовой квартирой числится задолженность в размере 61 241,19 рубля. Комментируя эту информацию, Фирсов заявил, что уже оплатил все долговые квитанции. Однако при вводе данных жилища в сервисе « Сбербанк Онлайн» по-прежнему показывается тот же долг.

Кроме того, телеканал узнал, что Фирсов задолжал государству почти 65 тысяч рублей транспортного налога. В январе этого года было прекращено дело об исполнительном производстве по причине невозможности взыскать долги.

Ранее, как писал «Рамблер», стало известно, что Юрий Фирсов, прожив в браке с Валентиной Легкоступовой всего 40 дней, первым обратился к нотариусу для вступления в наследство, поменял замки в квартире певицы и заявил, что будет там жить. По документам, вдовец имеет право на одну четвертую апартаментов.

Остальные части поделены между матерью артистки, ее дочерью и сыном. Фирсов заявил, что потратил около 120 тысяч рублей на приведение квартиры в порядок, и сейчас готовится выставить ее на продажу.