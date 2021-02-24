Садальский назвал позором программу Первого канала

Артист считает, что в День защитника Отечества по ТВ должны идти программы, которые вызывают гордость у народа — все должно быть продумано: от ведущих шоу до их содержания.

«Уберите Аксюту с Первого канала. Ну, стыдно, товарищи. Что у нас осталось от великих дат? День Победы да День защитника Отечества. И такие позорные концерты в самый знаковый̆ праздник, 23 февраля», — написал Садальский, сопроводив свое сообщение грустным смайлом.

Артист призывает в памятные даты не выводить на сцену профнепригодных ведущих, на которых из зала смотрят офицеры, настоящие герои.

«Для них это настоящее торжество, которое, увы, обесценивается подобной постановкой», — заметил Садальский.

Артист приложил к своей публикации отчет с рейтингом передач на Первом канале, в котором праздничный концерт занимает нижнюю строчку.

«На главном канале страны — два унылых концерта с одними и теми же исполнителями. Что это? Зачем? Руководитель развлекательных программ на Первом канале Аксюта, ну уж уберите бездарность», — заключил Садальский.