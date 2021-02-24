Агент Депардье прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах 

По словам агента, выдвинутые против Депардье обвинения — это продолжение истории 2018 года. В деле не появилось никаких новых деталей, поэтому повторное предъявление обвинений ничем не обосновано.

«Предъявление обвинения не отменяет принципа презумпции невиновности. Запуск этой процедуры совершенно не оправдан в деле, которое ранее было закрыто следствием и в котором не появилось никаких новых деталей», — отметил Фрилле.

Он отметил, что ситуации наподобие той, что произошла с Депардье, чрезвычайно омрачают жизнь артистам, на чьем имени хотят нажиться злоумышленники.

«Депардье никогда не отличался имиджем ловеласа или дамского угодника», — подчеркнул агент.

Как сообщал «Рамблер», в августе 2018 года стало известно, что 22-летняя начинающая актриса выдвинула против Депардье обвинения в домогательствах и изнасиловании. По ее словам, актер домогался ее дважды, 7 и 13 августа, во время «неформальных репетиций» театральной пьесы, которые проходили в его парижском доме.

Расследование было прекращено в 2019 году — тогда следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений актеру. 23 февраля стало известно, что Депардье все же предъявили обвинения по заявлению молодой актрисы.