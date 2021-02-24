Дана Борисова признала вину за слитое интимное видео 

«Все уже, наверное, устали читать в Сети, какая я несуразная и конфликтная. Но это моя жизнь, мои проблемы, ошибки. Любовь наконец. И если кто-то постоянно сливает мои интимные видео, значит, в этом есть и моя вина. Стараются недоброжелатели. Но ни о чем жалеть и жаловаться не собираюсь. Потому что к себе всегда относилась с большой долей самоиронии», — философски рассудила телеведущая.