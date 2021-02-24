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Дана Борисова признала вину за слитое интимное видео 

Вероника Полынина 1 час назад
Дана Борисова признала вину за слитое интимное видео
Фото: РИА Новости
Телеведущая Дана Борисова признала вину за слитое в интернет интимное видео.
В интервью «Экспресс-газете» Борисова заявила, что запись выложили в Сеть «недоброжелатели», но в этом есть и ее вина.

«Все уже, наверное, устали читать в Сети, какая я несуразная и конфликтная. Но это моя жизнь, мои проблемы, ошибки. Любовь наконец. И если кто-то постоянно сливает мои интимные видео, значит, в этом есть и моя вина. Стараются недоброжелатели. Но ни о чем жалеть и жаловаться не собираюсь. Потому что к себе всегда относилась с большой долей самоиронии», — философски рассудила телеведущая.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появилось видео с участием Даны Борисовой, в котором она полностью обнажена и ласкает себя. Журналистам телеведущая заявила, что запись скорее всего сделана 7-8 лет назад, когда она активно употребляла наркотики.
Борисова подчеркнула, что не видит ничего страшного в публикации ролика. Она обвинила в публикации ролика свою бывшую подругу Анну Калашникову. По словам Борисовой, она обидела подругу, и та ей таким образом отомстила.
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Шоу-бизнес , Анна Калашникова , Дана Борисова , Экспресс-газета
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