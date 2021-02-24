Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Звезда «Холостяк» раскрыла последствия смертельного ДТП 

Александр Котлеткин 2 часа назад
Звезда реалити-шоу "Холостяк" Виктория Короткова впервые высказалась о смертельном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в которое девушка попала осенью 2020 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В интервью журналу Tatler модель призналась, что авария превратила ее жизнь "в настоящий ад".
"Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут — я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария. 6 октября 2020 года мою жизнь словно поставили на паузу. А жизнь другого человека оборвалась. Было чувство, что всего этого я не выдержу, не смогу пережить", — рассказала Короткова.
После ДТП девушка долгое время наблюдалась у психолога. Кроме того, прийти в себя ей помогли близкие и друзья.
Осенью 2020 года Короткова на Mercedes G-Class G 500 совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в не установленном для перехода месте. Затем потерпевшего отбросило на встречку, где его сбил автомобиль Jaguar.
Короткова получила травмы головы и ног. В момент аварии она была трезва.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Комментарии 6
Шоу-бизнес , Фото , Виктория Короткова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
02:00
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
Происшествия
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
00:32
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
Происшествия
Россиянин пнул инвалида у входа в магазин и попал на видео
00:21
Россиянин пнул инвалида у входа в магазин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение