Звезда «Холостяк» раскрыла последствия смертельного ДТП 

Звезда реалити-шоу "Холостяк" Виктория Короткова впервые высказалась о смертельном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве , в которое девушка попала осенью 2020 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В интервью журналу Tatler модель призналась, что авария превратила ее жизнь "в настоящий ад".

"Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут — я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария. 6 октября 2020 года мою жизнь словно поставили на паузу. А жизнь другого человека оборвалась. Было чувство, что всего этого я не выдержу, не смогу пережить", — рассказала Короткова.

После ДТП девушка долгое время наблюдалась у психолога. Кроме того, прийти в себя ей помогли близкие и друзья.

Осенью 2020 года Короткова на Mercedes G-Class G 500 совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в не установленном для перехода месте. Затем потерпевшего отбросило на встречку, где его сбил автомобиль Jaguar.

Короткова получила травмы головы и ног. В момент аварии она была трезва.