Пореченков заявил о пользе призывной армии

«Я учился в военном училище. Считаю, что время было потрачено не зря. Отслужил, всё нормально. Мне кажется, что мужчина должен побывать в этой системе. Раньше это была священная обязанность. Сейчас как-то всё изменилось, наверное, всё по-другому. Не знаю, как служба у Дмитрия [Нагиева — прим. ГМ] проходила, а у меня нормально. Мне кажется, что надо в армию сходить, побыть в мужском коллективе. Мне кажется, что это как-то дисциплинирует человека. Мужчину, я говорю только об этом. Может, немужчинам и не надо ходить в армию, а мужчине надо».