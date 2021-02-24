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Москва

Пореченков рассказал о пользе призывной армии 

Говорит Москва 17 минут назад
Пореченков заявил о пользе призывной армии
Фото: скриншот из видео/vz.ru
Актёр не согласился с Дмитрием Нагиевым, который назвал службу бесполезной.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Михаил Пореченков заявил, что время, проведённое в армии, дисциплинирует мужчин.

«Я учился в военном училище. Считаю, что время было потрачено не зря. Отслужил, всё нормально. Мне кажется, что мужчина должен побывать в этой системе. Раньше это была священная обязанность. Сейчас как-то всё изменилось, наверное, всё по-другому. Не знаю, как служба у Дмитрия [Нагиева — прим. ГМ] проходила, а у меня нормально. Мне кажется, что надо в армию сходить, побыть в мужском коллективе. Мне кажется, что это как-то дисциплинирует человека. Мужчину, я говорю только об этом. Может, немужчинам и не надо ходить в армию, а мужчине надо».

Ранее в интервью радиостанции «Говорит Москва» Михаил Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов в армию. По его мнению, это мешает творческому развитию.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Пореченков , Михаил Боярский , Радиостанция "Говорит Москва"
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