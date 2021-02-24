«Это хамство!»: молодую жену Петросяна спросили о Степаненко

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Москва

Сбежавшую от журналистов жену Петросяна Брухунову сняли на видео 

Алевтина Жаркова 59 минут назад
32-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сбежала от журналистов после вопроса о Елене Степаненко. Репортеры атаковали молодую жену российского артиста эстрады после спектакля Юрия Грымова «Женитьба» в театре «Модерн». Вопрос одного из них, знает ли она про свое сходство с предыдущей женой Петросяна вызвал у нее Брухуновой бурную реакцию.

«Это хамство!» — заявила девушка и поспешила к ожидавшему ее на улице автомобилю.

Напомним, в марте прошлого года у Брухуновой и Петросяна родился сын. 75-летний артист стал отцом во второй раз, от первого брака у него есть дочь Викторина.
Шоу-бизнес , Видео
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