Нагиев выступил против обязательной воинской службы 

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Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" раскритиковал обязательную службу в армии в России.

Актер назвал проведенное им в армии время бесполезным.

"Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку", — отметил Нагиев.

Вместе с тем он подчеркнул, что "эту закалку" можно развить другими способами. Например, занимаясь спортом и посещая библиотеку.

Нагиев рассказал о случаях дедовщины во время службы, которая, по его мнению, унижает человеческое достоинство. Артист понадеялся, что сейчас ситуация в российской армии изменилась.

"Против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами", — рассказал он.

Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что иногда у него возникали мысли эмигрировать.