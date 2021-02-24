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Нагиев выступил против обязательной воинской службы 

РИА Новости 1 час назад
Нагиев выступил против обязательной воинской службы
Фото: РИА Новости
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" раскритиковал обязательную службу в армии в России.
Актер назвал проведенное им в армии время бесполезным.

"Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку", — отметил Нагиев.

Вместе с тем он подчеркнул, что "эту закалку" можно развить другими способами. Например, занимаясь спортом и посещая библиотеку.
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Нагиев рассказал о случаях дедовщины во время службы, которая, по его мнению, унижает человеческое достоинство. Артист понадеялся, что сейчас ситуация в российской армии изменилась.

"Против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами", — рассказал он.

Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что иногда у него возникали мысли эмигрировать.
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