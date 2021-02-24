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Москва

Дава с перебинтованной головой рассказал о перенесенной операции 

Вечерняя Москва 1 час назад
Манукян перенес операцию
Фото: Вечерняя Москва
Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, перенес операцию. Об этом блогер сообщил в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.
Дава разместил видео, снятое прямо на больничной койке. На кадрах блогер предстал перед подписчиками с перебинтованной головой.

— Все прошло хорошо. Люблю. Голоса нет, тошнило, но ничего, прорвемся с вами, — еле слышно произнес Дава, делая заметное усилие.

При этом блогер не уточнил, с чем именно связано хирургическое вмешательство.
Напомним, 27-летний Дава занял второе на проекте «Танцы со звездами» телеканала «Россия 1». Победа в конкурсе досталась Сергею Лазареву и его партнерше.
Ранее певица и ведущая Ольга Бузова рассказала, почему рассталась с Давой.
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