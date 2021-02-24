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Давид Манукян перенёс операцию 

News.ru и ещё 7 3 часа назад
Блогер Давид Манукян попал в больницу, где ему провели операцию. На коротком видео, которое блогер разместил в своём Instagram, он предстал с повязкой на голове и под подбородком. При этом он не уточнил причину своего состояния.
По словам Манукяна, операция прошла успешно, однако он потерял голос и всю ночь испытывал тошноту.
Подписчики сразу же принялись гадать, что произошло с блогером. Одни предположили, что он сделал пластику, а другие вспомнили о травме плеча, которую Манукян получил во время репетиции номера для шоу «Танцы со звёздами».
Как писал NEWS.ru, Манукян старался не распространяться о деталях расставания с известной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Они разошлись в январе, и Бузова в соцсетях призналась, что блогер плохо к ней относился и совершал чудовищные поступки. Однако по его суждениям журналисты сделали выводы о том, какими будут его следующие отношения.
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Шоу-бизнес , Видео , Давид Манукян
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