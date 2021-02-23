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Поход в кино для экс-участников «Дома-2» закончился в полиции 

Ирина Лебедева 46 минут назад
Вместо кино экс-участники «Дома-2» попали в полицию
Фото: Instagram
Бывшие звезды телестройки Ирина Пинчук и Арай Чобанян, а также их подруга решили сходить в кино.
Вместо того, чтобы наслаждаться сюжетом кинофильма, им пришлось отправиться в отделение полиции.
Об этой неприятной истории Ирина рассказала в сторис инстаграма.
По словам девушки, они хотели сесть все вместе. Для этого попросили сидевшую рядом компанию немного подвинуться. Соседи по креслам не просто отказали, а нахамили.

«Ответ от них прозвучал в очень грубой форме — Арай не стал молчать. Слово за слово… и они налетели на него с кулаками, начали бить по голове».

На выходе из зала ссора переросла в драку — спутник Ирины шуганул от нее обидчиков — ведь Пинчук беременна. Тогда ему в лицо распылили перцовый баллончик.
Араю разбили телефон, и пара решила написать на хулиганов заявление в полицию.
Как ранее сообщал «Рамблер», звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объявила о своей беременности в конце прошлого года на дне рождения своего возлюбленного.
К сожалению, сразу же после такой счастливой новости девушка заболела и очень переживала за себя и своего будущего малыша. Но болезнь миновала, здоровье Ирины и ребенка вне опасности.
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Шоу-бизнес , Ирина Пинчук
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